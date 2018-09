06 Junho 2018 às 10:14 Facebook

Donald Trump e Kim Jong-un têm encontro marcado no luxuoso Capella Hotel, na turística ilha de Sentosa, em Singapura, a 12 de junho. Espreite a fotogaleria acima para ver as acomodações da unidade hoteleira onde, segundo a Associated Press, já começaram os trabalhos preparatórios para a receção daquela que é a primeira cimeira da História entre os EUA e a Coreia do Norte.