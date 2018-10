Praia grega dominada por teias de aranha ao longo de um quilómetro

22 Outubro 2018 às 14:41 Facebook

Temperaturas anormalmente quentes para esta altura do ano criaram um cenário perfeito para um fenómeno raro no Lago Vistonida, no norte da Grécia.

O Lago Vistonida, no norte de Grécia, é tudo aquilo que os aracnofóbicos mais temem. As primeiras notícias surgiram em setembro. Gigantes teias de aranha, com cerca de 300 metros, cobriam aquela zona. Um mês depois são já mil metros de teias, que continuam a crescer.

Biólogos apontam o calor que se faz sentir nesta altura do ano como sendo o principal motivo deste estranho fenómeno. É que o número de insetos, um dos principais alimentos das aranhas, não para de aumentar, contribuindo para o crescimento do número de aracnídeos na região.

Árvores, pequenos arbustos e vedações. Nada parece escapar ao poder das aranhas. Um cenário que mais parece saído de um filme de terror.