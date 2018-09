Se voa, Michaell Kelly tem. É a maior coleção de miniaturas de aeronaves

JN 26 Setembro 2018 às 10:43 Facebook

A maior coleção do mundo de miniaturas de aeronaves está na Irlanda e pertence a Michael Kelly.

O homem de 67 anos, de Limerick, construiu a coleção de 2300 peças ao longo de 50 anos e agora decidiu doá-la ao aeroporto de Shannon, onde começou a sua paixão pela aviação. Cerca de 1500 miniaturas vão ficar em exposição permanente na zona das partidas do aeroporto e as restantes serão expostas ao longo do tempo.

Para Michael, a abertura da exposição foi um sonho tornado realidade. O aeroporto escolhido para receber as miniaturas que colecionou com carinho ao longo dos anos prende-se com a proximidade do lugar onde mora, segundo conta ao jornal "The Independent".

Michael nunca se tornou um piloto, mas a aquisição dos modelos de avião ao longo de cerca de 50 anos fê-lo andar à volta do mundo, uma vez que nenhum foi produzido na Irlanda. De acordo com o "The Japan Times", que cita um amigo do colecionador, terão sido gastos 10 mil euros (12 mil dólares) por ano para completar este conjunto.

A peça favorita de Michael é um Boeing KC Tanker, um de apenas dez construídos no mundo.