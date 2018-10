Sob gritos de incentivo, Bolsonaro já votou

28 Outubro 2018 às 12:45 Facebook

O candidato do Partido Social Liberal (PSL) à Presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, votou às 9.17 horas (horário local (12.17 horas em Portugal continental) na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na região oeste do Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, Dilma Rousseff, antiga presidente do país, também já votou. Haddad votou em São Paulo.

De acordo com o portal de notícias G1, as medidas de segurança no local foram reforçadas com barreiras e uma maior presença da polícia do exército. As polícias militar e federal também trabalharam na operação de segurança do candidato do PSL.

Uma hora antes do início da votação, o local foi objeto de uma inspeção para prevenir bombas ou outros explosivos, em que foram usados vários equipamentos e cães pisteiros.

Além disso, os eleitores que votam na escola Rosa da Fonseca tiveram de passar por uma barreira para serem revistados por oficiais das Forças Armadas.

Em São Paulo, na escola Brazilian International Scholl, Fernando Hahhad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), votou às 10.15 horas (13.15 em Portugal continental). Haddad disse aos jornalistas que "vai lutar até ao último minuto".

À porta da escola, um pequeno grupo de apoiantes de Bolsonaro faziam vídeos e gritavam palavras de ordem contra os artistas que entoavam cantos favoráveis a Haddad. Ao mesmo tempo, ocorria um "panelaço" (manifestantes que batem em panelas) nos prédios ao redor.