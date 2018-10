Sol e calor na Alemanha com Espanha e Itália a enfrentar o mau tempo

30 Outubro 2018 às 16:53 Facebook

Twitter

Itália e Espanha estão a efrentar problemas com o mau tempo, que já vitimou várias pessoas. Por outro lado, em Berlim, capital da Alemanha, o verão parece não querer ir embora e as temperaturas continuam a superar os vinte graus celsius.

A chuva e os ventos fortes que estão a atingir a Itália já causaram 10 mortos em dois dias, disseram as autoridades. A maioria das mortes deve-se à queda de árvores, mas em Trento, no norte do país, uma mulher ficou soterrada quando um deslizamento de terra invadiu a sua casa e na região de Emilia-Romagna, também no norte, um homem foi atirado contra as rochas quando praticava windsurf. Nápoles, Ligúria e Lácio foram outras das zonas onde se registaram mortes.

A ilha de Menorca e a região das Astúrias, em Espanha, foram afetadas pelo mau tempo durante o último fim de semana. Mais de 53 mil casas ficaram sem eletricidade. As escolas foram encerradas e uma pessoa foi dada como desaparecida.