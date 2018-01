Tempestade de neve deixa milhares presos na estrada durante a noite

JN 07 Janeiro 2018 às 15:36 Facebook

A forte queda de neve que se regista no interior norte e centro de Espanha reteve, no fim de tarde de sábado, milhares de viaturas e automobilistas na estrada, que foram obrigados a ficarem à espera de serem resgatados pelas autoridades, durante a noite.

Foram precisas cerca de 18 horas e 240 militares para que o trânsito na autoestrada AP-6, que liga os municípios de Madrid e Segóvia, o mais afetado pela neve, voltasse à normalidade, ainda que provisoriamente.

Apesar dos esforços da Unidade Militar de Emergências, a operação de resgate e limpeza da via - que se prolongou por 70 quilómetros da autoestrada - só terminou ao meio dia deste domingo e obrigou a que, segundo o "El Mundo", três mil veículos passassem a noite bloqueados pela neve, em Segóvia (comunidade autónoma de Leão e Castela). Mais de cem pessoas tiveram de se abrigar durante a noite no colégio de San Rafael, em El Espinar.

Segundo o mesmo jornal, centenas de outros automóveis ficaram bloqueados nos municípios de Madrid e Ávila, também afetados pela intensa queda de neve, que, de acordo com as previsões meteorológicas, deverá continuar até sexta-feira, ainda que com menos intensidade.

Ao início da tarde de hoje as pessoas já começaram a abandonar o colégio e a dirigir-se aos seus veículos, segundo a presidente do município, Alicia Palomo.

Em comunicado, a concessionária da AP-6, Iberpistas, explicou que, na passada sexta-feira à noite, foi colocado em marcha um plano operacional para fazer face ao temporal que mobilizou 170 operacionais por dia e contou com 31 limpa-neves e outras 20 máquinas.