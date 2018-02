Terça-feira gorda é dia de corrida de panquecas em Londres

13 Fevereiro 2018 às 17:04 Facebook

Twitter

Um dos símbolos da terça-feira gorda, mais conhecida como terça-feira de Carnaval, em Inglaterra, é a panqueca. Além de ser hábito comer-se, também é realizada uma corrida em que os participantes seguram uma frigideira com uma panqueca.

Cada membro das equipas em competição, percorre uma pista, atirando uma panqueca ao ar ao longo do caminho. A frigideira é depois entregue ao outro elemento da equipa quando termina o percurso. O processo é repetido tantas vezes quantos forem os elementos em jogo.

O objetivo é percorrer a pista e atirar a panqueca ao ar sem a deixar cair, mas as regras variam entre dar pontos a cada lançamento, ou haver apenas um lançamento por percurso.

Um dos exemplos mais rigorosos de competição é da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, que estabelece um percurso com mais de 25 metros e uma distância mínima de 30 cm de altura para o lançamento da panqueca. Além disso, pode ler-se que "o comportamento gentil será estritamente observado a todo o momento" e que alguns dos excessos de ovos, farinha ou manteiga que tenham sobrado da confeção do alimento "não podem ser arremessados para os outros participantes ou espectadores".

Pensa-se que as origens desta corrida são de 1445, em Olney, Buckinghamshire (Inglaterra), onde ainda hoje é realizada anualmente a tradicional corrida apenas para mulheres.