Com o lançamento, terça-feira à noite, de um tesla Roadster acoplado ao foguetão Falcon Heavy, o mundo pôde observar as imagens mais fascinantes que um condutor pode ter, com a Terra em pano de fundo, ainda que a bordo siga apenas um boneco vestido de astronauta.

O plano de Elon Musk era testar a capacidade do Falcon Heavy e enviar um Tesla para a órbita de Marte, o que falhou, já que o carro se dirige agora para a cintura de asteroides.