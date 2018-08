Timorenses escolhem novo primeiro-ministro este sábado

12 Maio 2018 às 11:44 Facebook

As urnas para as eleições legislativas em Timor-Leste abriram este sábado, no horário previsto, com "total normalidade" e sem registos de incidentes que tenham impedido o processo de votação, disse o diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE).

"O processo de operação abertura dos centros de votação decorreu com normalidade dentro do que determina a lei. Os centros de votação abriram às 7 horas para atendimento ao público", explicou aos jornalistas Acilino Manuel Branco.

"Antes da abertura deu-se prioridade aos oficiais eleitorais, delegados CNE e STAE, observadores e fiscais de segurança", explicou ainda.

Acilino Manuel Branco falava aos jornalistas na sede do STAE em Díli sensivelmente a meio da jornada eleitoral de hoje, quando a votação já decorre em todos os municípios timorenses, na região de Oecusse e ainda em Seul (Coreia do Sul) e nas cidades australianas de Darwin, Sydney e Melbourne.

Equipas eleitorais estão também com a votação nas três prisões do país - Díli, Gleno e Covalima - e nos hospitais em todo o país.

Todos os responsáveis eleitorais estão comprometidos em cumprir as suas responsabilidades de forma "imparcial, transparente e respeitando a lei", acrescentou.

"Em termos de segurança até agora não há informações de problemas em qualquer ponto do país que impeçam o processo de votação. Isso significa que todos os timorenses estão a poder votar em segurança e sem impedimentos", disse ainda.

Questionado sobre a taxa de participação, Acilino Manuel Branco disse que o dado final só será conhecido no final da jornada mas que a informação preliminar dá conta de "grande afluência" em vários centros eleitorais.

"Há locais com participação máxima o que significa que esta eleição vai ter uma taxa de participação elevada", afirmou.

O responsável do STAE referiu-se a vários aspetos que nos últimos dias têm suscitado suspeitas por parte da oposição, nomeadamente dúvidas sobre a qualidade da tinta roxa que marca o indicador de quem votou.

"A tinta é de grande qualidade. Há sempre quem tenta dizer que não tem tinta. A qualidade foi verificada e há orientação clara dos controladores da tinta para garantir que os dedos ficam bem marcados", afirmou.

"Tentar votar duas vezes é crime. Esta tinta é de grande qualidade e a prova está aqui", disse, levantando o seu próprio dedo direito que está marcado, comprovando que já votou.

Sobre eventuais marcas de impressão em boletins de voto ou em casos em que eleitores se enganem a votar, os boletins de voto em questão são carimbados "cancelados" e outra folha é entregue ao eleitor para votar.

Sobre outra denúncia, relativamente a uma situação em que material de votação terá sido transportado para o enclave de Oecusse sem segurança, o responsável do STAE explicou que o único incidente registado se refere à avaria de um carro.

"A viatura só transportava material não sensível. Todo o material sensível foi transferido para todo o país em segurança e sempre sobre controlo", disse ainda.

As urnas encerram às 15 horas, hora local.