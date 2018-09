Tufão Mangkhut, tão forte que abanou arranha-céus e fechou casinos

17 Setembro 2018 às 08:33 Facebook

O tufão Mangkhut que, esta segunda-feira, passou a tempestade tropical, provou centenas de feridos em algumas regiões da China, causando ainda a queda de infraestruturas, o encerramento de estabelecimentos comerciais e serviços e o corte de estradas.

Depois de devastar o norte das Filipinas, onde provocou pelo menos 65 mortos e 43 desaparecidos, o tufão Mangkhut atravessou o mar do sul da China no domingo, atingindo a província chinesa de Guangdong e as regiões de Hong Kong e de Macau que estiveram, durante várias horas, sob o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo na escala de alerta.

Em Hong Kong, onde, segundo a agência France-Presse (AFP), o tufão provocou mais de 300 feridos, os detroços causados pelo Mangkhut, as inundações e a queda de árvores levaram ao corte de mais de 600 estradas, adiantou o jornal local "South China Morning Post". Algumas áreas do território foram atingidas por deslizamentos de terra e inundações, ao passo que as rajadas de vento de 230 quilómetros chegaram a fazer tremer arranha-céus. Assim que os ventos diminuíram, no domingo à noite, a proteção civil iniciou os trabalhos de limpeza nas ruas.

Em Macau, o último balanço aponta para 17 feridos. Pela primeira vez na história, os 42 casinos da região estiveram encerrados durante a tempestade tropical.

O tufão Mangkhut, que entretanto se converteu numa tempestade tropical, também já causou pelo menos quatro mortos na província de Guangdong, sul da China, devido à queda de árvores e materiais de construção, informou hoje a imprensa estatal.

O sul da China continental continua, esta segunda-feira, a ser atingido por chuva e ventos fortes, com o Mangkhut a atravessar a região autónoma de Guangxi.