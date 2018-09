Um reino de mulheres na tomada de posse do novo governo espanhol

07 Junho 2018 às 14:52 Facebook

Os dezassete ministros espanhóis que formam o executivo socialista de Pedro Sanchéz (PSOE) tomaram posse, esta quinta-feira, perante o chefe de Estado, o rei Filipe VI, no Palácio da Zarzuela, em Madrid. A cerimónia decorreu, pela primeira vez, sem símbolos religiosos, tal como aconteceu na tomada de posse de Sanchéz no passado sábado.

O governo, descrito pelo agora primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, como um "fiel reflexo" do movimento feminista, é composto por 17 ministros, 11 dos quais são mulheres, com duas a ocuparem as pastas da Economia e do Orçamento.