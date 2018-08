Urso em fuga come cabra, faz sesta e salta vedação de escola

22 Agosto 2018 às 10:30 Facebook

Um urso castanho que invadiu diversas casas na Roménia, matou uma cabra e entrou numa escola secundária, saltando a vedação. Um caçador acabou por matar o animal.

Depois de entrar numa zona residencial em, Miercurea Ciuc, no centro da Roménia, o urso, que, pelo caminho, "matou e comeu uma cabra e fez várias sestas", trepou a vedação de uma escola, como se fosse um fugitivo. "Não nos conseguíamos livrar dele", referiu um funcionário do governo local, Sandor Petres, à agência de notícias Mediafax.

A escola secundária encontrava-se vazia devido às férias de verão.

No entanto, o episódio, que durou várias horas, assustou vários moradores da região e acabou na morte do animal com um tiro de um caçador.