Vive com 400 répteis em casa e um jacaré até dorme na cama

Philippe Gillet tem 67 anos e uma paixão incomensurável por animais que causam arrepios à maior parte das pessoas. Na sua coleção estão répteis como cobras, lagartos, tartarugas e jacarés, bem como aracnídeos. Tudo mantido na sua casa perto de Nantes, em França.

Os dois crocodilos que mantém (Ali e Gator) foram salvos de uma empresa que produzia pele com os animais, mas a maior parte dos animais foram abandonados, doados ou eram visita indesejável de alguém. "Julgo que é injusto que tratemos estes animais da forma que tratamos, porque não os percebemos", afirmou Gillet à Reuters, depois de alimentar os jacarés com galinhas. Ali e Gator dormem por vezes na cama do dono, que mostra completo à vontade com os animais.

Philippe Gillet dedica a sua vida a estes animais e garante ter toda a documentação em dia para os manter e transportar para ações de sensibilização sobre répteis. Na vizinhança, todos conhecem a sua coleção de animais e até páram por lá para tomar café, ainda que saibam que fechadas atrás de duas portas estão as cobras mais perigosas da coleção.

Os bombeiros locais estão alertados para não entrarem em casa em caso de emergência.