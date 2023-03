Príncipe William faz visita surpresa a tropas perto da fronteira com a Ucrânia

JN 22 Março 2023 às 19:41 Facebook

O príncipe William fez uma viagem surpresa à Polónia, esta quarta-feira, encontrando-se com tropas britânicas e polacas perto da fronteira com a Ucrânia e elogiando a sua "cooperação em apoio ao povo da Ucrânia e à sua liberdade".

O príncipe de Gales visitou pela primeira vez a base da Força de Defesa Territorial da 3ª Brigada em Rzeszów, onde se encontrou com o ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, e viu uma exibição de equipamento militar. Lá, falou com soldados britânicos e polacos sobre a forte camaradagem que se formou desde que começaram a trabalhar juntos.

William, de 40 anos, disse que foi "fantástico" estar de volta à Polónia. "As nossas nações têm laços fortes. Através da nossa cooperação em apoio ao povo da Ucrânia e à sua liberdade, que também são as nossas liberdades, esses laços são ainda mais fortalecidos", afirmou o herdeiro do trono britânico. "Estou aqui porque quero agradecer pessoalmente às tropas polacas e britânicas que trabalham em estreita e crucial parceria. Também quero prestar homenagem à inspiradora humanidade do povo polaco. Abriram os seus corações tanto como as suas casas. É por isso que esta tarde visitei Rzeszów: para ouvir as suas histórias e reconhecer o seu dever".

Esta é a primeira viagem de William à Polónia desde uma visita com a mulher Kate em 2017.