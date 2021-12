Galiza e Madrid ligadas por comboio de alta velocidade

Jesús Chueca Hoje às 09:18 Facebook

Comboios AVE ligam Vigo a Madrid em quatro horas, a partir desta segunda-feira, com abertura do troço entre Zamora e Ourense.

A centralização dos transportes em Espanha ainda impede que a grande parte das autonomias periféricas desfrutem de uma linha ferroviária de qualidade em pleno século XXI. Depois de 20 anos de promessas e anúncios por cumprir, as reivindicações da Galiza para a construção de uma ligação direta de alta velocidade para Madrid convertem-se hoje em realidade, com a inauguração do trajeto Pedralba da Pedreria em Zamora e Ourense.

A execução do último troço de 119 quilómetros, no qual se investiram quase três mil milhões de euros, permite a chegada definitiva dos comboios do AVE até uma região caracterizada pela abrupta orografia que obrigou à construção de trinta túneis e vinte viadutos atrasando ainda mais um processo histórico. Tão importante é este passo para Espanha que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o rei, Felipe VI, farão a primeira viagem institucional da linha de alta velocidade entre Madrid e Ourense.