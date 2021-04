"Gangue das top models" vestia roupas de luxo e assaltava casas em Espanha

Rita Neves Costa Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de 11 mulheres foi detido no início de abril, em Espanha, suspeito de assaltar propriedades nas zonas mais ricas de Espanha. As mulheres, a maioria com menos de 25 anos, apresentavam-se com roupas de luxo, de forma a não levantar suspeitas nos bairros abastados.

O cenário é digno de um filme da cineasta Sofia Coppola, que em 2013, retratou em "Bling Ring" a história verídica de um grupo de adolescentes endinheiradas que faziam assaltos a casas de artistas de Hollywood. O "gangue das top models", como foi apelidado pelas autoridades espanholas, tem semelhanças com a tela de cinema. Onze mulheres da Croácia foram detidas no início de abril, em Chamberí, um bairro rico de Madrid, suspeitas de realizar sete assaltos naquela zona.

O "modus operandi" era elaborado: vestiam marcas de luxo (por vezes, imitações), usavam salto alto, estavam produzidas e "passeavam" pelos bairros ricos de Espanha, como se estivessem familiarizadas com aquele estilo de vida. Nos bolsos e nas malas da moda traziam chaves de fendas, tesouras e outros objetos para conseguir entrar nas propriedades, cientes de que ninguém estaria no interior. O objetivo era roubar dinheiro e joias. Num dos assaltos, por exemplo, deixaram intactos os objetos tecnológicos.

O esquema dura há pelo menos dez anos. Nenhuma das mulheres mora em Espanha, mas na Croácia, de onde são naturais. A polícia detalha que o grupo é um clã familiar, devidamente hierarquizado. Todas sabem devidamente qual o seu lugar dentro da organização e em cada assalto (desde a vigilância à entrada nas casas). As mulheres são dirigidas por um patriarca, que permanece na Croácia. "Neste caso eram elas que chamavam menos a atenção para fazer este tipo de crimes", disse uma porta-voz da polícia espanhola, citado pelo jornal "El País".

A investigação começou no final de 2020, depois a polícia receber denúncias de pelo menos 30 assaltos em Chamberí. Todos os crimes eram parecidos. As mulheres, que andavam frequentemente aos pares, foram avistadas pelas autoridades no início de março deste ano. Apesar do bom "disfarce", a atitude delas eram vigilante e evasiva.

Num primeiro momento, duas foram identificadas e detidas, a que se juntaram mais nove suspeitas. Todas foram apanhadas em flagrante delito, umas a vigiar e outras a abrir portas alheias.

A maioria das mulheres tem menos de 25 anos e apenas uma tem 30. Pelas contas da polícia espanhola, algumas terão começado ainda menores a praticar os assaltos. Uma das jovens nasceu em 1997 e quando tinha 14 anos esteve envolvida num assalto no bairro de Carabanche, em Madrid. Fontes policiais contam à imprensa espanhola que aquele "é o seu modo de vida, não conhecem outra coisa" desde pequenas.

PUB

Várias detidas já tinham cadastro policial pelo mesmo tipo de crime, mas a itinerância entre cidades espanholas, e mesmo as viagens entre a Croácia e a Espanha, dificultaram a descoberta do clã. As onze mulheres estão agora em liberdade condicional.