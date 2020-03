Gangue romeno roubava carga de camiões em andamento

TRA Hoje às 15:36 Facebook

Assaltos no valor de 10 milhões de euros eram feitos enquanto pesados circulavam e sem condutores se aperceberem. Europol acredita que terão roubado mais de 150 camiões TIR.

Os assaltantes, todos de origem romena, usavam métodos sofisticados e dignos de um filme de ação. Um carro colocava-se à frente do camião visado e obrigava-o a abrandar. Outros dois carros deixavam-se ficar para trás, atrasando o restante tráfego e criando uma zona tampão.

Aproveitando o espaço vazio, um quarto carro colocava-se atrás do camião e aproximava-se o mais possível das suas portas traseiras. Depois, um dos assaltantes saía pelo teto de abrir e avançava até ao capô de onde saltava para a parte de trás do camião e arrombava as portas com uma rebarbadora angular.

A carga era então transferida para o veículo ou atirada para a berma da estrada para ser recolhida depois. O motorista do camião e os restantes condutores, bloqueados pelos carros mais atrás, quase nunca se apercebiam do assalto.

"Operação Arrow" prendeu 68 assaltantes

A rede internacional que atuava por toda a Europa e que seria composta por mais de cem membros, foi desmantelada graças a uma operação conjunta que envolveu cinco países e foi coordenada pela Europol.

As autoridades estimam que a rede terá cometido mais de 150 roubos de carga, causando um prejuízo superior a 10 milhões de euros.

Esta terça-feira, a última fase da "Operação Arrow" culminou com a detenção de 37 elementos da rede na Roménia, tendo sido realizadas 73 buscas domiciliárias naquele e país e também em França.

No âmbito da mesma operação já tinham sido realizadas várias detenções de elementos do mesmo grupo: 10 em França, 10 em Espanha, seis na Holanda, e cinco na Suécia.

Foram emitidos mandados de detenção para os restantes membros do grupo que se encontram em fuga.