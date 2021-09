Garrafa com mensagem atirada ao mar no Japão foi encontrada no Havai 37 anos depois

JN/Agências Hoje às 10:28 Facebook

Uma garrafa com uma mensagem lançada há 37 anos por estudantes japoneses foi agora encontrada a cerca de seis mil quilómetros, no Havai.

Membros de um clube de ciências naturais na Choshi High School em Chiba, a leste de Tóquio, lançaram 750 garrafas ao mar entre 1984 e 1985 para investigar as correntes oceânicas.

As garrafas - que continham mensagens em inglês, japonês e português a pedir ao localizador para entrar em contacto com o remetente - foram parar em lugares tão distantes como as Filipinas, o Canadá e o Alasca. No entanto, nenhuma garrafa foi encontrada desde a 50.ª foi descoberta em 2002 em Kagoshima, no sudoeste do Japão.

Agora, a 51.ª garrafa foi encontrada em junho por uma menina de nove anos numa praia do Havai.

"Fiquei realmente surpreendido", disse Jun Hayashi, vice-diretor da Choshi High School, em declarações à AFP. "A 50ª garrafa foi encontrada há 19 anos. Não pensei que mais nenhuma fosse encontrada - pensei que todas já se teriam afundado. É realmente emocionante que a 51.ª tenha sido encontrada".

O clube que lançou as garrafas foi encerrado em 2007. Porém, dois representantes estudantis planeiam enviar uma carta e uma bandeira em miniatura à menina que encontrou a garrafa.

Mayumi Kondo, membro do clube de ciências naturais em 1984, disse que a descoberta "ressuscitou memórias nostálgicas" dos seus tempos de escola. "Trinta e sete anos é muito tempo para os seres humanos mas, por outro lado, realmente mostra o quão grande e misteriosa a Terra e a natureza realmente são", rematou.