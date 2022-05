Garrafas de cerveja começam a escassear na Alemanha

Joana Soutosa Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

As cervejarias alemãs alertam para a falta de garrafas de cerveja devido ao aumento dos custos de produção e distribuição. Preço de uma garrafa de cerveja pode aumentar até 30%.

Atualmente, os produtores de cerveja pagam mais 80% pelas garrafas de vidro do que pagavam há um ano. O chefe executivo da Federação Alemã de Cervejeiros descreveu a situação como "extremamente tensa", de acordo com o jornal alemão "Bild".

O aumento dos preços da energia é uma das razões para a escassez de garrafas, uma vez que, consequentemente, aumenta o preço de produção, referiu um porta-voz da indústria do vidro. As pequenas e médias cervejarias serão as mais afetadas porque as grandes empresas são, habitualmente, fornecidas primeiro.

A falta de camionistas também dificulta a manutenção das cadeias de abastecimento, como referiu Holger Eichele, membro do organismo alemão. Como consequência, o preço de uma garrafa de cerveja alemã pode aumentar até 30%.

Holger Eichele aconselhou ainda os alemães a devolver o mais cedo possível as garrafas de vidro que possam ter, em vez de as "acumular vazias na cave". Espera-se também que os consumidores reutilizem as suas garrafas e as levem para encher novamente, quando quiserem mais cerveja.