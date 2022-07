Gazprom baixa exportações e UE prepara-se para viver sem energia russa

JN/Agências Hoje às 08:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Gazprom exportou no primeiro semestre menos 31% de gás do que no mesmo período do ano passado para os países fora do espaço da pós-soviética Comunidade de Estados Independentes (CEI).

As exportações para fora da CEI ficaram-se pelos 68,9 mil milhões de metros cúbicos (mmmc), menos 31 mmmc, segundo um comunicado da Gazprom.

Entretanto, a Comissão Europeia está a preparar um plano de emergência para ajudar os Estados membros a viverem sem a energia russa, no seguimento da invasão russa da Ucrânia.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse na República Checa que a iniciativa vai desenvolver os esforços europeus para dispensar o carvão, o petróleo e o gás russo e complementar o esforço europeu para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, como a eólica e a solar.

"Estamos a preparar planos de emergência para a Europa", disse Von der Leyen na cidade checa de Litomysl, onde marcou o início da presidência rotativa da UE pela República Checa.

"Os preços da energia estão altos. As pessoas esperam que façamos alguma coisa a propósito disso", disse.

O plano de contingência deve ser apresentado em meados de julho, revelou.