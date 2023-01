Genebra quer proibir exibição e venda de objetos e símbolos nazis

JN/Agências Hoje às 00:03 Facebook

O parlamento de Genebra, na Suíça, votou, esta sexta-feira, no dia internacional dedicado às vítimas do Holocausto, um projeto para proibir a exibição e venda de objetos nazis, num país onde estes produtos são permitidos.

A exibição e venda de objetos nazis não são proibidos na Suíça, ao contrário de outros países europeus, mas isso poderá mudar, pelo menos no cantão de Genebra.

Funcionários regionais eleitos, da esquerda e da direita, apresentaram um texto em janeiro para "proibir a exibição ou uso de símbolos nazis, emblemas ou qualquer outro objeto de domínio público".

Hoje, dia internacional dedicado à memória das vítimas do Holocausto, o parlamento de Genebra votou o projeto, tendo resultado em 56 votos contra e 28 a favor.

O texto terá de ser aceite pelo Conselho de Genebra e depois pelo parlamento federal em Berna, antes de um referendo popular em Genebra.

"Este texto é bem-vindo, necessário e útil", declarou François Lefort, eleito pelos Verdes.

"Não há medidas tardias para impedir que as ideias nazis se expressem através desses objetos", disse à AFP o parlamentar liberal Alexis Barbey, co-signatário do texto.

Exceções devem ser feitas para museus e cinemas.

"O significado simbólico é muito grande porque já se passaram mais de vinte anos desde que diferentes políticos de diferentes partidos tentaram banir esses símbolos e objetos nazis", comentou o parlamentar da direita radical Thomas Bläsi.

"O nazismo não tem lugar na Europa, não tem lugar na Suíça", sublinhou à AFP o homem que é um dos netos do coronel francês Gaston de Bonneval, ex-ajudante de campo do general de Gaulle.

Cada vez mais vozes se levantam na Suíça para que o país fique ao lado dos seus vizinhos europeus, como a Alemanha, a Bélgica e vários países do leste, como a Polónia, que proíbem símbolos nazis.

Em França, a lei proíbe a exibição de objetos nazis, mas não a sua venda, ainda que raramente seja tolerada.

Na Suíça, "o uso, a exibição de símbolos nazis não é proibido no espaço público desde que não seja acompanhado de uma mensagem ou declaração a promover ideologia racista ou antissemita", explicou à AFP Johanne Gurfinkiel, secretário-geral da Cicad, representando comunidades e organizações judaicas na parte francófona do país alpino.

Essa "particularidade" suíça possibilitou facilitar as reuniões de grupos neonazis europeus ou dar origem a um comércio muito aberto na internet, em particular de uniformes ou objetos do Terceiro Reich, observou.

Nos últimos anos, principalmente durante o período de pandemia e medidas sanitárias, Cicad observou na Suíça um aumento substancial no uso de símbolos ligados ao nazismo ou ao Holocausto, especialmente durante as manifestações.