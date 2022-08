Gibraltar leiloa iate de oligarca russo mas não é o povo ucraniano a beneficiar

AFP/JN Hoje às 17:02 Facebook

Confiscado no território de Gibraltar em março, o iate do magnata russo Dimitri Pumpianski, proprietário da gigante dos oleodutos TMK e sujeito a sanções após a invasão russa da Ucrânia, vai ser leiloado terça-feira.

O "Axioma", uma embarcação com bandeira de Malta, foi apreendido pelo pequeno território situado no extremo sul da Espanha, após denúncia apresentada pelo banco americano JP Morgan. Em dezembro, o banco concedeu um empréstimo de 20,5 milhões de euros (21,7 de dólares) a uma empresa registada nas Ilhas Virgens britânicas, cujo acionista era uma empresa cipriota, propriedade de Pumpianski.

O banco considerou haver incumprimento, entre outras coisas, no acordo do empréstimo após a inclusão do oligarca na lista de personalidades russas sujeitas a sanções britânicas. As sanções levaram ao congelamento de bens dos empresários afetados, colocando em perigo o reembolso do empréstimo.

Por isso, JP Morgan recorreu às autoridades de Gibraltar para apreender o iate, previamente registado como uma das garantias do empréstimo. A Corte Suprema de Gibraltar receberá o dinheiro da venda e estabelecerá "prioridade nas exigências dos credores" do oligarca, segundo um documento do tribunal o qual a AFP teve acesso.

Vários países, como a Espanha, Itália e França, confiscaram iates de oligarcas russos como parte dessas sanções que congelam todos seus bens na União Europeia.

O navio, que inclui seis luxuosos quartos, piscina, sala de cinema 3D, ginásio, jacuzzi e um spa totalmente equipado está avaliado em cerca de 76 milhões de euros.