Gigantes tecnológicas surfam onda de despedimentos: 84 mil cortes só em janeiro

Mais de 84 mil trabalhadores foram dispensados de empresas tecnológicas só em janeiro, numa onda de despedimentos em massa que já vem de trás. As empresas explicam os cortes com a mudança do contexto económico e recrutamento excessivo durante a pandemia e não dizem se vão despedir em Portugal, onde o mercado continua atrativo.

O ano começou há pouco mais de um mês e a vaga de despedimentos em massa levada a cabo pelas gigantes tecnológicas já deixou dezenas de milhares de pessoas no desemprego, num efeito dominó que começou no final de 2022. Só em janeiro, o setor dispensou mais de 84 mil trabalhadores, de acordo com a plataforma online Layoffs.fyi, que regista despedimentos coletivos em empresas tecnológicas à escala global.

Os pesos pesados de Silicon Valley, polo tecnológico mais importante do mundo, lideram a lista das chamadas "reestruturações" do último mês: a Google pôs em marcha a demissão de 12 mil funcionários (correspondente a 6,4% da força de trabalho), a Microsoft dez mil (5%) e a Amazon avançou com oito mil despedimentos, só três meses depois de ter orientado uma primeira ronda de cortes que deixou dez mil trabalhadores da gigante de comércio eletrónico no desemprego. Não fica por aí: a IBM demitiu 3900 funcionários, a PayPal dois mil e a Glovo mandou para a rua 6,5% da mão de obra.