Giorgia Meloni entre as primeiras pessoas no velório de Bento XVI

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, foi uma das primeiras pessoas a comparecer no velório do Papa emérito Bento XVI, que teve início esta segunda-feira na Basílica de São Pedro.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, a primeira-ministra italiana foi uma das primeiras pessoas a entrar na Basílica de São Pedro, mesmo antes de o recinto ser aberto ao público, às 9 horas locais (8 horas em Portugal continental).

No sábado, depois do anúncio da morte de Bento XVI, aos 95 anos, Giorgia Meloni lamentou o desaparecimento do Papa emérito, que definiu como "um gigante da fé e da razão" e um grande homem que a "História não esquecerá" através dos tempos.

Milhares de pessoas já aguardavam desde o amanhecer para prestar a última homenagem ao Papa emérito na Basílica de São Pedro, na presença de muitos meios de comunicação social e de um significativo dispositivo de segurança.

"Cheguei às 6 horas, pareceu-me normal vir homenageá-lo depois de tudo o que fez pela Igreja", disse, em declarações à agência de notícias France Presse (AFP), a freira italiana Anna-Maria.

"[Bento XVI] foi um grande Papa, profundo e único", declarou também à AFP Francesca Gabrielli, que veio especialmente da Toscana para prestar esta última homenagem ao Papa emérito, sublinhando estar agradada com "a atmosfera serena" que reinava na basílica.

Espera-se que 35 mil pessoas compareçam ao velório do Papa emérito e outras 60 mil no funeral

O corpo de Bento XVI foi colocado na nave central da Basílica de São Pedro, em frente ao chamado altar da confissão, ao lado do famoso dossel de Bernini.

Os restos mortais de Bento XVI foram trasladados do mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano, onde o Papa emérito morava desde 2013, para a Basílica de São Pedro.

O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 9.30 horas locais (8.30 horas em Portugal continental), numa celebração presidida pelo Papa Francisco.

Apenas as delegações do Governo e da Presidência de Itália e da Alemanha participarão oficialmente da cerimónia.

De acordo com a Europa Press, os embaixadores junto à Santa Sé foram oficialmente convidados para a missa fúnebre. Se algum chefe de Estado ou de Governo quiser assistir ao funeral de Bento XVI, poderá fazê-lo, mas a título pessoal.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já afirmou que tenciona estar presente no funeral de Bento XVI.

A segurança em Roma foi reforçada devido às cerimónias fúnebres de Bento XVI, com a presença de mais de mil polícias e com o encerramento do espaço aéreo na Praça de São Pedro para o funeral.

Segundo as autoridades locais, espera-se que 35 mil pessoas compareçam ao velório do Papa emérito e outras 60 mil no funeral.

Além disso, e durante as cerimónias fúnebres, haverá o destacamento de várias unidades móveis médicas e ambulâncias, bem como 500 voluntários da Proteção Civil terão a função de informar sobre filas e tempos de espera.

O Papa emérito Bento XVI abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, a 11 de fevereiro de 2013, dois meses antes de comemorar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger, que foi Papa entre 2005 e 2013, nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram temas que agitaram o seu pontificado.

Bento XVI classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.