Pelo menos três pessoas morreram e 150 estão desaparecidas, depois de um glaciar ter partido e atingido uma barragem, provocando uma inundação ao longo do leito de do rio Dhauliganga, que destruiu pontes e estradas, no norte da Índia.

"Localizamos ao menos três corpos. O balanço atualizado regista 150 desaparecidos. Além disso, 16 ou 17 pessoas estão bloqueadas num túnel", declarou à AFP o porta-voz da polícia do estado de Uttarakhand. Várias aldeias foram evacuadas, mas muita gente não teve tempo de fugir. "Foi tudo muito rápido. Não houve tempo para alertar as pessoas", contou uma testemunha no local.

Vídeos de telemóveis partilhados nas redes sociais mostram a enorme explosão de água a rasgar um vale estreito por baixo da central elétrica, deixando estradas e pontes destruídas. A maioria das aldeias evacuadas encontram-se nas encostas com vista para o rio, que é um afluente do Ganges.

Mais de 50 pessoas estavam a trabalhar na construção da barragem, conhecido como Projeto Hidroelétrico Rishiganga, mas só alguns terão sido resgatados com vida, adianta a BBC. A maioria das pessoas desaparecidas encontrava-se na central elétrica de Tapovan, ao lado da barragem que rebentou com a força do glaciar.

"A administração distrital, o departamento de polícia e a gestão de catástrofes foram ativadas para lidar com esta catástrofe", disse no Twitter a ministra-chefe de Uttarakhand Trivendra Singh Rawat. O primeiro-ministro Narendra Modi disse que estava a acompanhar a operação de socorro.

"A Índia está com Uttarakhand e a nação reza pela segurança de todos ali", escreveu no Twitter.

As autoridades esvaziaram duas barragens numa tentativa de impedir que as águas das cheias chegassem ao Ganges nas cidades de Rishikesh e Haridwar, onde as autoridades impediram as pessoas de se aproximarem das margens do rio sagrado.

Situada nos Himalaias, aquela região no norte da índia faz fronteira com a China e o Nepal.