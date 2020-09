Gorila de 200 quilos ataca trabalhadora de jardim zoológico de Madrid

JN Hoje às 19:42 Facebook

Um gorila de 200 quilos, de 29 anos, atacou este domingo uma trabalhadora do jardim zoológico de Madrid, em Espanha, quando a mulher entrou na jaula. A mulher de 46 anos foi internada em estado grave. As autoridades vão abrir uma investigação ao incidente.

A trabalhadora entrou na jaula de Malabo, nome do gorila de 29 anos, por volta das 10.15 horas deste domingo. O animal estaria a comer a refeição da manhã, quando alegadamente terá ficado surpreendido com a presença da mulher de 46 anos, e atacou-a.

O porta-voz do jardim zoológico de Madrid disse, citado pelo jornal "El País", que o gorila não terá usado toda a sua força contra a funcionária, mas "sacudiu-a".

Os outros trabalhadores só conseguiram afastar o animal com o fumo de extintores de incêndio. Quando conseguiram resgatar a colega, deram um tranquilizante ao gorila, que permaneceu na sua jaula. Os visitantes do jardim zoológico não puderam durante este domingo aproximar-se do espaço.

A mulher sofreu vários ferimentos: traumatismo craniano e toráxico, fraturas em ambos os braços e múltiplas contusões. A trabalhadora teve de ser entubada devido ao estado grave em que se encontrava.

A Polícia Municipal vai abrir uma investigação, tratando o caso como um acidente de trabalho. Porém, o jardim zoológico já veio afirmar que o incidente pode tratar-se de uma falha humana.