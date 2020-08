Governador de São Paulo está infetado com o novo coronavírus

JN/Agências Hoje às 19:13 Facebook

O governador do estado brasileiro de São Paulo, João Doria, anunciou esta quarta-feira que está infetado pelo novo coronavírus.

"Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença", escreveu Doria na conta pessoal na rede social Twitter.

Num vídeo que acompanha a mensagem, o governador afirmou que permanecerá em isolamento durante pelo menos os próximos 10 dias.

"Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos de fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde", adiantou João Doria no vídeo.

Ao contrário do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que sempre relativizou a periculosidade da pandemia e que já defendeu que o novo coronavírus causa apenas uma "gripezinha", o governador do estado de São Paulo é um defensor público do isolamento social e das medidas de prevenção da doença.

O governador paulista criou um comité científico para gerir as ações para enfrentar a crise sanitária causada pela covid-19.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de infetados e de mortos (mais de 3,1 milhões de casos e 103 026 óbitos), depois dos Estados Unidos.