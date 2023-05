Governo australiano aprova nova mina de carvão

William Rocha Hoje às 22:19 Facebook

Executivo aprovou esta quinta-feira o desenvolvimento de uma nova mina de carvão em Queensland, Estado australiano localizado no Nordeste do país.

A ministra do meio ambiente, Tanya Plibersek, indicou que daria luz verde à mina de carvão de Isaac River, em Queensland. A empresa de carvão australiana "Bowen Coking Coal " espera que a mina produza cerca de 500 mil toneladas de carvão metalúrgico por ano, durante cinco anos.

De acordo com um porta-voz de Plibersek, citado pelo jornal britânico "The Guardian", a decisão tomada está de "acordo com os factos e a lei ambiental nacional", acrescentando que "nos termos da lei" o Executivo "continuará a considerar cada projeto caso a caso".

Segundo o "The Guardian", o Governo de Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano, afirmou que durante o período de consulta pública, nenhuma submissão sobre o projeto foi recebida.

No entanto, ativistas climáticos já demonstraram o seu desagrado em relação à nova mina, pedindo à ministra do meio ambiente que rejeite o desenvolvimento da Isaac River.

"Cientistas, especialistas em energia e clima afirmaram que o clima não pode permitir novas minas de carvão" devido ao aquecimento global, disse o diretor de investigação do "The Australia Institute", Rod Campbell, citado pelo mesmo jornal.

De acordo com a diretora do "Environmental Advocacy", Coral Rowston, citada pelo "The Guardian", a aprovação da mina fará com que o atual habitat de coalas e marsupiais desapareça e afetará "a qualidade da água no centro de Queensland, devido à libertação de água afetada das barragens de sedimentos no rio Isaac".

O anúncio desta quinta-feira surge uma semana depois de Plibersek ter cancelado dois outros projetos de carvão cujos pedidos haviam expirado.