Governo brasileiro deixa de comunicar total de mortes por covid-19

O governo brasileiro decidiu restringir a divulgação de informação sobre o impacto do novo coronavírus no país.

O portal do ministério da Saúde do Brasil, onde são comunicados os dados relativos à infeção por covid-19, esteve indisponível, durante a passada sexta-feira, e voltou este sábado sem os números totais de óbitos e de casos confirmados. A notícia está a ser avançada pelos meios de comunicação brasileiros.

A partir de agora, o portal mostra apenas os números registados nas últimas 24 horas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou a alteração de metodologia, frisando, no Twitter, que a divulgação dos dados das 24 horas anteriores "permite acompanhar a realidade do país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento a população".

Além disso, defendeu, a acumulação de dados "não indica que a maior parcela já não está com a doença" e "não retrata o momento do país". Desta forma, acrescenta, evitam-se "inconsistências".