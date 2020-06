Governo britânico anuncia 35 polícias feridos e 36 detenções nos protestos antirracistas

JN/Agências Hoje às 19:30 Facebook

Confrontos isolados ocorridos no domingo durante os protestos antirracistas, realizados em Londres, provocaram ferimentos em 35 polícias e a detenção de 36 pessoas, anunciou esta segunda-feira a ministra do Interior, Priti Patel.

A ministra não fez alusão a feridos entre os manifestantes.

Milhares de pessoas participaram nas duas centenas de manifestações e concentrações pacíficas, que se realizaram em várias idades do Reino Unido, como Londres, Bristol, Manchester, Edimburgo e Glasgow.

Patel quantificou em 137.500 o número de manifestantes, cuja imensa maioria se comportou de forma pacífica.

Na capital há registo de confrontos isolados entre manifestantes e forças de segurança.

Dos 35 agentes feridos, dois precisaram de assistência Hospitalar por uma ferida na cabeça e uma lesão no ombro provocada pelo lançamento de uma garrafa.

Os 36 detidos foram acusados de desordem violenta, danos criminais e agressão policial, se bem que se tenham tratado de casos isolados.

Também sem violência, uma manifestação em Bristol terminou com o derrube da estátua do comerciante de escravos do século XVII Edward Colston, um controverso monumento de bronze erigido em 1895 no centro da cidade, que os manifestantes derrubaram, arrastaram-no pelas ruas e acabaram a lançá-lo para as águas do porto.

A titular da pasta do Interior apelou à não realização de mais manifestações e recordou que, devido à pandemia, qualquer reunião que exceda as seis pessoas é "ilegal".

O assassínio do afro-americano George Floyd, em 25 de maio, nos EUA, gerou uma onda de protestos pacíficos e manifestações contra o racismo em muitos países, para exigir o fim da brutalidade policial e da discriminação das pessoas negras.