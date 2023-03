Governo britânico quer transferir imigrantes ilegais de hotéis para bases militares

JN/Agências Hoje às 16:56 Facebook

O Governo conservador britânico anunciou, esta quarta-feira, que pretende transferir para antigas bases militares britânicas "vários milhares" de imigrantes ilegais e candidatos a asilo atualmente hospedados em hotéis, apesar da oposição das autarquias do próprio Partido Conservador.

O secretário de Estado para a Imigração britânico, Robert Jenrick, disse na Câmara dos Comuns (câmara baixa do parlamento) identificou três antigas bases militares nos condados de Lincolnshire, Essex e East Sussex onde os imigrantes serão hospedados em casernas e cabinas temporárias.

O executivo "continua a explorar a possibilidade" de usar barcos como alojamento temporário, acrescentou.

"O bem-estar dos imigrantes ilegais não deve ser elevado acima do dos britânicos", argumentou Robert Jenrick, invocando a necessidade de reduzir a despesa do Governo com a acomodação temporária, estimada em cerca de seis milhões de libras diárias (6,8 milhões de euros ao câmbio atual).

O recurso a hotéis vai continuar, admitiu o governante, mas estas medidas "vão aliviar a pressão" sobre os serviços públicos locais.

O sistema de imigração do Reino Unido está sobrecarregado com milhares de imigrantes que atravessam em pequenas embarcações o Canal da Mancha (que liga França ao Reino Unido) para pedir asilo. No ano passado, chegaram mais de 45.000 pessoas, contra cerca de 300 em 2018.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, assumiu como prioridade "parar os barcos" e introduziu no início do mês uma proposta de lei para deter imigrantes ilegais e enviá-los para países terceiros para terem o pedido de asilo processado.

O anúncio destas medidas coincide com a contagem decrescente das eleições locais, previstas para maio, numa altura em que o Partido Conservador continua em desvantagem relativamente ao 'Labour' (Partido Trabalhista).

Porém, os planos do Governo divulgados hoje enfrentam a resistência de autarquias locais lideradas por conservadores.

O deputado 'tory' (conservador) que representa Lincolnshire, Edward Leigh, avisou Jenrick que a autarquia de West Lindsey pretende "lançar imediatamente uma providência cautelar" contra esta má decisão que "não é baseada em boa governação, mas na política de tentar fazer alguma coisa".

A autarquia de Braintree, em Essex, igualmente de maioria conservadora, também condenou a escolha, alegando que a base aérea de Wethersfield é inadequada e os serviços locais não têm capacidade, e lançou uma providência cautelar provisória.

O Partido Trabalhista, a principal força da oposição, concordou com a necessidade de conter custos, mas criticou o Governo por não ter encontrado locais mais baratos e soluções mais cedo.

"A declaração de hoje é uma admissão de fracasso. Talvez seja por isso que a ministra do Interior tenha pedido ao secretário de Estado da Imigração que a fizesse em seu lugar", afirmou a deputada trabalhista Yvette Cooper.