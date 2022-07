Governo da Venezuela vai transformar casa de Hugo Chávez num museu

JN/Agências Hoje às 00:42 Facebook

O Governo da Venezuela vai transformar a casa da família de Hugo Chávez num museu, para recordar o presidente que governou o país desde 1999 até ao ano da morte, em 2013, noticiaram no sábado os meios de comunicação estatais.

O canal estatal VTV indicou na sua página da Internet que o anúncio foi feito na sexta-feira pelo ministro para as Comunas e Movimentos Sociais, Jorge Arreaza, perante Narciso Chávez, coordenador no Estado Barinas do Instituto de Altos Estudos do Pensamento Hugo Chávez.

A iniciativa surge após instruções do atual Presidente venezuelano e sucessor político de Chávez, Nicolás Maduro.

A conversão incluirá a remodelação e musealização da casa da família de Chávez, na urbanização Rodríguez Domínguez da cidade de Barinas, capital do Estado com o mesmo nome, donde era oriundo o líder socialista.

"A decisão foi anunciada um dia depois de se ter cumprido o 68.º aniversário do líder da revolução bolivariana, a quem o ministro Arreaza, autoridades locais e o poder popular renderam homenagem na sua natal Sabaneta", sublinhou o governante do Partido Socialista Unido (PSUV) na sua página na Internet.

O Governo da Venezuela comemorou na quinta-feira, com diversas iniciativas, o nascimento de Hugo Chávez, falecido em 2013 devido a um cancro.

Todos os ministérios e instituições estatais, altos funcionários e embaixadas do país no estrangeiro publicaram nesse dia dezenas de mensagens nas redes sociais para comemorar a data em que Chávez cumpriria 68 anos de vida.