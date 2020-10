Governo espanhol prepara-se para decretar estado de alerta nacional

JN Hoje às 11:13 Facebook

O executivo de Pedro Sánchez prepara-se para decretar o estado de alerta no país. A medida deverá ser aprovada este domingo, em Conselho de Ministros, avança o El País.

De acordo com a publicação espanhola, várias comunidades autónomas solicitaram, esta sexta-feira, ao governo a aprovação da medida, na sequência do aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus em todo o território.

Também o ministro da Saúde, Salvador Illa, pediu mais medidas e um "amplo apoio" para as aprovar, referindo-se ao estado de alerta que permite, por exemplo, decretar o recolher obrigatório a partir de uma determinada hora.

Na sexta-feira, foram contabilizados 19.851 novos casos de covid-19 e 231 mortes em Espanha. Madrid, que entrou, este sábado, em regime de recolher obrigatório, continua a ser a comunidade espanhola com maior número de contágios, com 2027 (24% do total), à frente de Aragão (1.187), País Basco (920), Catalunha (888), Galiza (530), Andaluzia (523) e Navarra (469).

Nos últimos 14 dias, o índice de incidência acumulada (casos por 100 mil habitantes) é de 361,66, sendo que a pressão hospitalar subiu de 11,8 para as 12,11, e a ocupação das unidades de cuidados intensivos passou de 21,85 na quinta-feira para 22,84 esta sexta-feira.