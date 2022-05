Governo francês anuncia demissão por engano

JN/Agências Hoje às 14:03 Facebook

O Governo francês anunciou este sábado, por lapso, a demissão através de um comunicado publicado no seu site oficial, que foi corrigido após alguns minutos.

"O primeiro-ministro Jean Castex apresentou a demissão do Governo ao presidente da República Emmanuel Macron", informava a mensagem, referem vários meios de comunicação franceses.

Pouco depois, a sede do Governo, no Palácio Matignon, reconheceu que a divulgação do comunicado se deveu a um "erro informático que não deveria ter ocorrido", fez saber a rádio pública France Info.

Esta situação ocorre numa altura em que se aguarda a demissão do Governo, embora não esteja prevista até pelo menos segunda-feira, e se espera que o nome do próximo primeiro-ministro seja anunciado.

O segundo mandato de Macron começou oficialmente hoje, mas a demissão do executivo e a formação do novo foram adiadas por alguns dias.

Inicialmente, o adiamento deveu-se à viagem já anteriormente agendada de Castex ao Vaticano para a cerimónia marcada para domingo de canonização de figuras da Igreja Católica, incluindo três franceses.

No entanto, Paris anunciou esta manhã que Macron viajará este domingo para os Emirados Árabes Unidos por causa da morte do presidente daquele país, Khalifa bin Zayed al Nahayn, bem como para prestar apoio ao novo presidente, o seu irmão Mohammed bin Zayed.

Como o Presidente e o primeiro-ministro não podem estar no exterior ao mesmo tempo, Castex ficará em França e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, representá-lo-á na cerimónia do Vaticano.

Macron disse, na última segunda-feira, em Berlim, durante a sua primeira viagem ao exterior após sua reeleição em 24 de abril, que já tinha decidido quem seria o seu próximo primeiro-ministro, mas que não o anunciaria naquele momento.