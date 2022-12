Governo italiano aprova envio de armas a Kiev para todo o ano de 2023

JN/Agências Hoje às 21:12 Facebook

O Governo italiano aprovou um decreto prolongando o fornecimento de ajuda, incluindo armamento, à Ucrânia para todo o ano de 2023.

Com o nome de "decreto da NATO" (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), o diploma aprovado na quinta-feira à noite, o sexto de ajuda de Itália a Kiev, deverá ser adotado até ao final deste ano ou no início do próximo, indicaram hoje várias fontes.

Espera-se que inclua sistemas de defesa antimísseis terra-ar Aspide (Asp) para ajudar a deter o bombardeamento da Ucrânia com mísseis russos.

O sistema Aspide deverá reunir preferência em relação ao mais avançado sistema Samp/T, que é mais raro e mais difícil de obter, indicaram as fontes.

Mas a natureza exata da ajuda militar, à semelhança do que aconteceu com os carregamentos anteriores, decorrerá ao abrigo da legislação de segurança nacional e só será transmitida aos serviços secretos, segundo as mesmas fontes.