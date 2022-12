Governo Lula terá recorde de 11 mulheres ministras

Gabriel Hansen Hoje às 20:00 Facebook

Último lote apresentado por presidente eleito confirma Simone Tebet e Marina Silva, mas revela ainda cenário de disparidade entre géneros em Executivo com 37 tutelas

Lula da Silva anunciou esta quinta-feira, em Brasília, os últimos 16 nomes que faltavam para compor o futuro Governo, com 37 tutelas. Apesar de ter apenas 11 mulheres, o presidente eleito celebrou o novo máximo feminino na primeira linha do Executivo, que contará com a ex-candidata presidencial Simone Tebet e o regresso da antiga ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após 15 anos.

"Eu estou feliz porque nunca antes na história do Brasil teve tantas mulheres ministras", afirmou Lula na abertura da conferência de imprensa em que anunciou os últimos 16 nomes das 37 tutelas. Com mais cinco mulheres a integrarem a primeira linha do futuro Governo, o total subiu para 11, superando o recorde anterior de 10 de Dilma Rousseff, em 2011.