Governo moldavo diz que mísseis russos violaram o espaço aéreo do país

O ministro moldavo dos Negócios Estrangeiros acusou a Rússia de violar o espaço aéreo da Moldova com os mísseis que lançou hoje sobre a Ucrânia.

"Três mísseis de cruzeiro lançados na manhã de hoje por navios russos no Mar Negro, com destino a Ucrânia, cruzaram o espaço aéreo da Moldova", afirmou Nico Popescu na rede social Twitter, acrescentando que já convocou o embaixador russo na Moldova.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros descreveu, através da rede social Telegram, como "absolutamente inaceitável" esta violação do espaço aéreo da Moldova.

Nico ​​​​​​​Popescu especificou que as violações do espaço aéreo nacional ocorreram entre as 8.33 horas e as 9.02 horas, hora local (6.33 horas e 7.02 horas em Portugal continental, respetivamente) e que os mísseis se dirigiam para a Ucrânia.

"Os mísseis representaram um perigo para a infraestrutura da República da Moldova e, em particular, para as aeronaves civis que voam no espaço aéreo do país", referiu o Ministério da Defesa num comunicado publicado no seu portal oficial.

O ministério moldavo, juntamente com outras estruturas governamentais do país, "acompanha de perto a situação na região e condena veementemente os ataques do Exército russo às cidades ucranianas".

Várias localidades ucranianas - incluindo Kiev e ainda as regiões de Khmelnytskiy, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijia, Sumi, Kharkiv e Jytomyr - foram bombardeadas esta segunda-feira pelas forças russas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter lançado uma campanha de bombardeamentos das infraestruturas energéticas da Ucrânia, com recurso a armamento iraniano.