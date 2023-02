Governo sírio diz estar preparado para coordenar ajuda em "todo o território"

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

O representante permanente da Síria nas Nações Unidas pediu esta segunda-feira à comunidade internacional ajuda nos esforços de resgate e humanitários, após o terramoto, e assegurou que o Governo sírio está "preparado" para coordenar a assistência a "todo o território".

O diplomata salientou que se registaram 590 mortos e 1500 feridos após o sismo de intensidade 7,8 com epicentro na Turquia e os sucessivos tremores secundários, números superiores aos mais recentes noticiados pela agência estatal síria SANA e que se referem às zonas controladas por Damasco.

Bassam Sabbagh lembrou também que a Síria já "sofreu muito nos últimos dez anos" e sublinhou o efeito na situação humanitária das sanções impostas por vários países em resposta à guerra.

No entanto, garantiu que o Governo liderado por Bashar Al Asad está "pronto para ajudar".

Questionado sobre se o governo permitirá mais rotas de entrada de ajuda para as áreas sírias controladas pela oposição, devido à gravidade da situação, o diplomata respondeu apenas: "Asseguramos à ONU que estamos prontos para ajudar, coordenar e prestar assistência a todos os sírios em todo o território da Síria".

Perante a insistência para a abertura de mais pontos de entrada pela Turquia, Bassam Sabbagh explicou que o Governo "trabalhará com todos que quiserem abastecer a Síria de dentro da Síria".

"Os acessos de dentro da Síria estão lá, então se alguém quiser ajudar a Síria, eles podem ser coordenados com o Governo e estaremos prontos para isso", acrescentou.

Aos números divulgados pelo Governo, somam-se cerca de 430 vítimas contabilizadas pelos Capacetes Brancos na província de Idlib, no noroeste, último reduto da oposição no país, e em outras partes da vizinha Aleppo que também escapam ao controlo de Damasco.

Na Síria, envolvida há mais de uma década numa guerra civil, a área afetada divide-se entre o território controlado pelo Governo de Assad em Damasco e o último enclave do país controlado pela oposição, cercado por forças do Governo apoiadas pela Rússia.

O terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter hoje registado na Turquia, perto da fronteira com a Síria, foi um dos mais fortes do último século no país, e provocou 3800 mortos, milhares de feridos e milhares de infraestruturas destruídas, segundo os últimos dados.