Governo turco multou três canais de televisão por críticas à gestão pós-sismo

O Alto Conselho para o Audiovisual da Turquia (RTUK) sancionou, esta quarta-feira, três canais de televisão que criticaram o Governo turco pela gestão das consequências do sismo que assolou o sul do país no passado dia 6 de fevereiro.

Os canais HalK TV, Tele 1 e Fox TV foram condenados a pagar multas e viram suspensos alguns dos seus programas "pelas informações e comentários que veicularam sobre o terramoto", anunciou na rede social Twitter Ilhan Tasci, membro da RTUK, eleito pela oposição.

As estações Halk TV e a Tele 1 foram condenadas a uma multa correspondente a 5% do seu volume de negócios referente ao mês de janeiro, bem como à suspensão por cinco dias de um dos seus programas de informação diários.

Outra multa correspondente a 3% da faturação de janeiro também foi aplicada à Halk TV e à Fox TV.

Os três canais são conhecidos pela linha editorial crítica ao poder do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sendo a Halk TV especialmente próxima do principal partido da oposição, o Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata).

"Mais uma vez, a RTUK não nos surpreende ao sancionar-nos. Aqueles que chegaram ao poder criticando a repressão estão agora a proibir tudo, aguardando que lhes obedeçam. (...) A Halk TV continuará a informar e a Turquia não ficará sem notícias", escreveu o diretor do canal, Cafer Mahiroglu, também através da rede social Twitter.

"Ao agir como um conselho de censura, a RTUK vai falhar na missão de esconder a verdade ao sancionar canais que relatam o infortúnio das pessoas nas regiões afetadas pelo terramoto. A RTUK está a cometer um crime ao ignorar o direito das pessoas a serem informadas", reagiu, por sua vez, o presidente da Associação de Jornalistas da Turquia, Nazmi Bilgin, num comunicado divulgado à imprensa.

O Governo turco tem sido duramente criticado pela oposição e pela imprensa independente que têm apontado, segundo a sua apreciação, "uma ausência e uma falta de reação durante os primeiros dias" em várias localidades devastadas pelo terramoto e pelas réplicas que ocorreram posteriormente.

O sismo forte de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e o norte da vizinha Síria.

Foi seguido de várias réplicas e de um novo terramoto de magnitude 7,5, que os especialistas disseram ter sido consequência do primeiro.

Na semana passada, Erdogan reconheceu "lacunas" na organização do socorro, argumentando, porém, com a "enorme intensidade" do sismo.

"A incompetência [do Governo] custou a vida de dezenas de milhares de compatriotas", acusou o diretor do CHP, Kemal Kilicdaroglu.

A Turquia, que em outubro aprovou uma lei que pune a divulgação de "notícias falsas" com sentenças de até três anos de prisão, ocupa o 149.º lugar entre 180 países no Índice de Liberdade de Imprensa de 2022 publicado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Os sismos de 06 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, algumas delas fortes, provocaram pelo menos 44 mil mortos e mais de 100 mil feridos na Turquia e na Síria, números ainda provisórios e que deverão continuar a aumentar.