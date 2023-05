Explosão em camião de transporte de oxigénio faz um ferido em Milão

JN Hoje às 11:42, atualizado às 12:06 Facebook

Vários carros arderam, no centro de Milão, na sequência de uma explosão num camião que transportava botijas de oxigénio. Uma escola e um prédio tiveram de ser evacuados. Do incidente resultou um ferido leve.

Segundo os meios de comunicação social locais, o veículo explodiu, incendiando vários carros no cruzamento entre as ruas Pier Lombardo e Vasari.

As chamas atingiram alguns edifícios adjacentes, levando à evacuação de uma escola e de um prédio residencial.

Citados pela Reuters, os bombeiros informaram que uma pessoa ficou ferida sem gravidade. De acordo com o autarca local, Beppe Sala, trata-se do condutor do camião.

O fogo nos veículos foi rapidamente dominado, mas nas redes sociais circulam vídeos nos quais é possível ver uma enorme coluna de fumo a sair das janelas dos prédios adjacentes.

Beppe Sala revelou que a situação já está controlada e que, "felizmente", a hipótese de ataque "foi excluída".