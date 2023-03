Grande incêndio atinge arranha-céus em construção em Hong Kong

JN / AFP Hoje às 09:01 Facebook

Um arranha-céu em construção no coração de um histórico distrito comercial e turístico de Hong Kong foi destruído, esta sexta-feira, por um grande incêndio.

As chamas foram vistas perto de um andaime no topo do prédio em Tsim Sha Tsui, na zona portuária da cidade, na noite de quinta-feira. Cerca de uma hora depois, o fogo espalhou-se por toda a extensão do prédio e aproximou-se do nível da rua, onde centenas de pessoas se reuniram.

O incêndio estava "em grande parte extinto" às 8.30 horas, horário local (0.30 horas em Portugal continental) de sexta-feira, nove horas depois de começar. Há dois feridos leves, disse o corpo de bombeiros. Cerca de 170 pessoas de blocos residenciais próximos foram realocadas para uma distância segura.

Uma parte importante da via Nathan Road - uma das principais linhas de transporte de Hong Kong - foi fechada, causando interrupções no tráfego.

O edifício de 42 andares foi anunciado como um "ícone do porto", destinado a abrigar o histórico Mariners' Club e um novo hotel, de acordo com o Empire Group. O projeto de seis mil milhões de dólares de Hong Kong (7,2 mil milhões de euros) recebeu "luz verde" em 2019 e estava originalmente previsto para ser concluído no primeiro semestre de 2023.