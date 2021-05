Grande incêndio na área da Esplanada das Mesquitas em Jerusalém

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

Um incêndio, visível por mais de dois quilómetros em redor, irrompeu durante a noite na zona da Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islão onde milhares de fiéis estavam presentes para orar. A causa do incêndio está ainda por esclarecer.

Nesta segunda-feira de manhã, confrontos entre manifestantes palestinianos e a Polícia israelita deixaram mais de 300 feridos na Esplanada da Mesquita, batizada de Monte do Templo pelos judeus. Várias salvas de foguetes foram lançadas ao início da noite a partir da Faixa de Gaza em direção a Israel, observou um jornalista da AFP no enclave palestiniano, ao mesmo tempo que soaram as sirenes de alarme em Jerusalém. O Muro das Lamentações, em Jerusalém, foi entretanto, evacuado.

Momentos antes, o movimento islâmico Hamas ameaçara Israel com uma nova escalada militar se as forças israelitas não abandonassem a Esplanada das Mesquitas e o bairro de Seikh Jarrah, ambas em Jerusalém Oriental, até às 18 horas locais (16 horas em Portugal continental). A Esplanada das Mesquitas e o bairro de Seikh Jarrah têm sido palco de violentos confrontos nos últimos dias entre palestinianos e polícias israelitas.