Três mortos em ataque no centro de Nottingham, em Inglaterra

JN Hoje às 09:40, atualizado às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia de Nottingham, em Inglaterra, informou, esta terça-feira, que está a realizar uma operação tendo em conta um "grave incidente" que ocorreu na cidade. A Polícia avança que um homem, de 31 anos, foi detido por suspeitas de ter matado três pessoas.

O alerta para os homicídios foi dado pelas 4 horas da madrugada, quando a Polícia foi chamada à rua Ilkeston, onde duas pessoas foram encontradas mortas.

PUB

Mais tarde, os agentes foram alertados para outro incidente na rua Milton, onde uma carrinha estava a tentar atropelar diversas pessoas. Alguns dos feridos estão neste momento a receber tratamento no hospital. Um outro homem foi encontrado morto na rua Magdala.

"Este é um incidente horrível e trágico que ceifou a vida de três pessoas", disse a chefe da polícia de Nottinghamshire, Kate Meynell, citada no comunicado. "Acreditamos que estes três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia", sublinhou.

A chefe da polícia referiu que a investigação ainda estava na fase inicial e pediu a compreensão do público para as perturbações causadas com o encerramento de seis ruas e a suspensão de alguns transportes.

"Pedimos ao público que seja paciente enquanto as investigações prosseguem. Neste momento, várias vias da cidade permanecerão fechadas enquanto a investigação avança", acrescentou.

O comunicado foi divulgado depois de a polícia ter encerrado várias ruas do centro da cidade e o serviço de elétricos ('tram') ter sido suspenso.

As televisões BBC e Sky News mostraram imagens do aparato policial, que incluiu forças especiais com metralhadoras.

A polícia e os serviços de emergência estavam a responder a um "incidente grave", noticiaram as televisões britânicas quando ainda não se sabia o que tinha acontecido.

Nottingham é uma cidade com cerca de 350.000 habitantes, situada a cerca de 190 quilómetros a norte de Londres.

A polícia não divulgou a identidade do suspeito.