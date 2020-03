Grávida infetada com Covid-19 morre em cesariana de urgência em Espanha

JN Hoje às 10:59, atualizado às 11:05 Facebook

Uma mulher de 37 anos, grávida e infetada com o novo coronavírus, morreu, no domingo, num hospital da Corunha, Espanha, na sequência de uma cesariana de urgência. O bebé nasceu sem vida.

A mulher, que tinha uma patologia crónica adjacente, sentiu-se mal no sábado à noite, apresentando febre. Quando deu entrada no domingo de manhã com contrações, foi submetida a um exame para determinar se estava infetada com Covid-19, dado o quadro febril e visto que iria ser conduzida à sala de operações para uma cesariana de urgência. O teste deu positivo.

De acordo com fontes sanitárias, citadas pelo jornal espanhol "El País", houve complicações durante a intervenção, que provocaram a morte à gestante e ao recém-nascido.

Para já, ainda há pouca informação sobre a forma como a doença afeta mulheres grávidas e recém-nascidos, ainda que, segundo os estudos publicados até agora, estes pareçam escapar ao vírus. Em Portugal, os filhos de grávidas infetadas com Covid-19 nasceram saudáveis.

Espanha regista, segundo o mais recente balanço, mais de 85 mil infetados, dos quais mais de 7300 morreram.