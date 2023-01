Grécia adota maioria das recomendações da UE para quem vem da China

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

Os viajantes que cheguem à Grécia em voos diretos da China terão de apresentar um teste à covid-19 negativo, anunciou hoje a Agência Nacional de Saúde grega, que adotou ainda outras recomendações feitas pela União Europeia (UE).

Além da exigência do teste, as autoridades de saúde gregas recomendam a utilização de uma máscara de alta proteção (N95/KN95/FFP2) para todos os passageiros em voos que partam do país asiático e tenham a Grécia como destino final.

A Grécia decidiu ainda começar a fazer controlo de águas residuais no aeroporto internacional de Atenas, bem como em aviões que chegaram ao país diretamente da China, de forma a reforçar a vigilância e detetar possíveis novas variantes a tempo, refere a Agência Nacional de Saúde em comunicado.

Atenas aprovou a maior parte das recomendações que a UE aconselhou "fortemente" aos Estados-membros relativas aos viajantes oriundos da China, com exceção dos testes aleatórios destes passageiros nos pontos de entrada no país, o que não consta como uma medida no comunicado.

A Áustria, a Alemanha, a Suécia e a Bélgica já tinham anunciado hoje que iam exigir testes aos viajantes procedentes da China.

Este país asiático enfrenta uma onda sem precedentes de infeções pelo coronavírus responsável pela doença respiratória covid-19, depois de o Governo ter levantado as fortes restrições que adotou nos últimos anos.

Apesar disso, as autoridades chinesas anunciaram que terminarão no domingo, dia 08, as quarentenas obrigatórias à chegada à China e permitirão que os chineses viajem livremente para o estrangeiro.

Alguns países -- como França, Espanha, Japão e Estados Unidos entre outros -- já tinham decidido ao longo dos últimos dias exigir testes a viajantes da China, e Marrocos anunciou mesmo a proibição da entrada de viajantes vindos da China.

Em Portugal, não houve ainda decisão, mas o ministro da Saúde assegurou esta terça-feira que "tudo estará preparado" para, em caso de necessidade, serem adotadas medidas de controlo da covid-19, nomeadamente nos aeroportos para viajantes oriundos da China.

A China considera estas medidas inaceitáveis.