Grécia torna vacina contra covid-19 obrigatória para maiores de 60 anos

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou, esta terça-feira, que as vacinas contra a covid-19 vão ser obrigatórias para as pessoas com mais de 60 anos.

"Os gregos com mais de 60 anos devem marcar uma data para a primeira dose até 16 de janeiro", anunciou o primeiro-ministro da Grécia, em comunicado. "A vacinação passa a ser obrigatória".

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis Foto: EPA

Embora a medida ainda possa ser submetida a votação parlamentar, os legisladores deverão aprová-la, acrescentou Mitsotakis.

Segundo o primeiro-ministro grego, há mais de 500 mil gregos com mais de 60 anos que se recusaram a ser vacinados. Quem não seguir a nova ordem do Governo, terá de pagar uma multa mensal de 100 euros.

"Isto é proteção, não punição", continuou Mitsotakis, acrescentando que as vacinas, testes e distanciamento social "são a resposta, não um obstáculo".

A covid-19 já matou mais de 18 mil pessoas na Grécia e a taxa de mortalidade aumentou drasticamente em novembro. Há mais de 650 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos do país.