A jovem ativista Greta Thunberg deixou a Marcha pelo Clima, esta sexta-feira, em Madrid, Espanha, à margem da cimeira COP25, por recomendaç​​​​ão da polícia, uma vez que não conseguia avançar por estar rodeada de manifestantes e jornalistas.

Segundo o jornal espanhol "El Pais", eram cerca de 19.30 horas (18.30 horas em Portugal continental), quando a jovem de 16 anos deixou a manifestação num carro elétrico, junto ao Museu do Prado. No entanto, a sua participação no encerramento da cerimónia, em Nuevos Ministerios, mantém-se

"A polícia disse que não podia continuar por segurança. Gostaria muito de participar, mas é uma questão de segurança, há muitos jornalistas e gente à minha volta, peço desculpa, mas não é possível acompanhar a marcha", explicou Greta.

Está previsto ainda que a ativista participe na leitura de um manifesto com o ator Javier Bardem e Sónia Guajajara, líder da Associação Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.

Milhares de pessoas participam esta tarde de sexta-feira na Marcha pelo Clima em Madrid.