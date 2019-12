Greta já deixou Portugal a caminho de Madrid

Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A jovem ativista sueca Greta Thunberg deixou, esta quinta-feira, Lisboa para seguir viagem até Madrid. Em Lisboa desde terça-feira, segue caminho para Espanha de comboio.

Tal como quando chegou à Doca de Alcântara no catamaran 'La Vagabonde', a partida, desta vez de comboio, da Estação de Santa Apolónia, ficou marcada por um grande aparato. Jornalistas e curiosos juntaram-se para registar o momento em que a jovem de 16 anos apanhou o comboio, pouco depois das 21 horas.reta

Greta atravessou o Atântico de barco em setembro passado para participar numa cimeira sobre alterações climáticas em Nova Iorque, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A jovem recusou viajar num avião, que polui, e optou por um barco à vela.

Depois de participar na cimeira de Nova Iorque a jovem ativista deveria ter viajado para o Chile, para a cimeira anual da ONU sobre o clima, no caso a chamada COP25. À última da hora o Chile renunciou à organização do encontro devido à instabilidade social no país, tendo a COP25 passado para Madrid. Por esse motivo a jovem sueca embarcou em 13 de novembro, de regresso à Europa, no "La Vagabonde", tendo chegado a Portugal na terça-feira.

A jovem sueca chegará a Madrid na manhã de sexta-feira, às 8.40 horas. Em Madrid, vai participar na Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP25), juntamente com milhares de jovens, alguns deles seguem no mesmo comboio.