Greta Thunberg despede-se de Trump e ironiza: "um homem velho muito feliz"

A ativista Greta Thunberg saudou esta quarta-feira a saída de Donald Trump da Presidência dos Estados Unidos com ironia, ao recorrer à frase "um homem velho muito feliz", uma expressão usada pelo governante em relação a ela em 2019.

"Parece um homem velho muito feliz que está ansioso para descobrir um futuro brilhante e maravilhoso. É tão bonito de se ver!", escreveu a ativista ambiental sueca, de 18 anos, numa mensagem publicada na rede social Twitter, que é acompanhada por uma imagem de Donald Trump, nos degraus do helicóptero presidencial, poucas horas antes do fim do seu mandato.

Em setembro de 2019, Trump, um líder notoriamente cético em relação às questões climáticas e que frequentemente criticou e gozou com a adolescente ativista, escreveu no Twitter uma mensagem com os mesmos termos dirigida a Greta Thunberg.

Na altura, Trump reagia ao discurso proferido pela ativista durante uma cimeira da ONU dedicada às questões climáticas que decorreu em Nova Iorque.

Num discurso emotivo, Greta Thunberg desafiou na altura os líderes mundiais, acusando-os de "roubar os seus sonhos e a sua infância".

Ainda em setembro de 2019, e em reação ao "tweet" de Donald Trump, Greta Thunberg modificou a sua nota biográfica na rede social Twitter e usou a frase do governante: "Uma jovem muito feliz que está ansiosa para descobrir um futuro brilhante e maravilhoso".

Em novembro de 2020, após a eleição presidencial norte-americana que determinou a vitória do político democrata Joe Biden, a ativista voltou a criticar Trump e a sua contestação dos resultados eleitorais.

"Tão ridículo. Donald tem de trabalhar para controlar a sua raiva, e ir ver um bom e velho filme com um amigo! Relaxa Donald, relaxa", escreveu Greta Thunberg.

Joe Biden toma esta quarta-feira posse em Washington como 46.º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).