Greta Thunberg nomeada para Nobel da Paz

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A ativista pelo clima Greta Thunberg foi nomeada por dois deputados suecos para o Nobel da Paz de 2020.

Greta Thunberg foi nomeada para o Nobel da Paz de 2020, pelo segundo ano consecutivo. Segundo a agência noticiosa "Associated Press" (AP), os dois deputados suecos Jens Holm e Hakan Svenneling elegeram a ativista esta segunda-feira (o limite para submeter nomeações terminava no domingo), tendo em conta o trabalho realizado em prol do planeta e a tentativa de consciencializar pacificamente a classe política para os problemas climáticos, nomeadamente no que diz respeito à redução das emissões de gases com efeito de estufa e ao cumprimento do acordo de Paris.

A jovem de 17 anos já tinha sido nomeada para o prémio do ano passado graças ao movimento "Sextas pelo Futuro" ("Fridays for future", originalmente), no âmbito do qual os jovens faltam às aulas para exigir ações relativamente às alterações climáticas. O projeto teve forte adesão por todo o mundo, incluindo em Portugal, e fez com que Greta se tornasse numa referência nesta matéria, motivando uma nomeação para o Nobel por um grupo de deputados noruegueses.

A última vez que o vencedor de um Nobel da Paz esteve relacionado com o combate às alterações climáticas foi em 2007, com o reconhecimento do ativista Al Gore. Em caso de vitória de Greta Thunberg, junta-se a Malala Yousafzai como a vencedora mais jovem de um prémio Nobel.

Como é o processo de seleção para o Nobel?

O processo de nomeação começa em setembro de cada ano, com o envio de cerca de três mil convites a membros de academias, professores universitários, cientistas, anteriores laureados e deputados de vários países. Os candidatos sugeridos pelos convidados são depois selecionados, resultando numa lista de 250 a 300 nomes, sendo que nenhum potencial Nobel é informado de que está a ser considerado para o prémio - o nome dos indicados só é divulgado ao fim de 50 anos.

A lista de candidatos é enviada para as instituições responsáveis por escolher os vencedores em cada categoria, sendo que é o Parlamento Norueguês a definir o Nobel da Paz. Depois, segue-se uma votação por maioria: os membros das instituições reúnem-se para escolher o laureado ou laureados em cada área. A decisão é anunciada imediatamente após a votação.